Bu kadarına da pes! Aracı bağlandı egzozu bağırtarak çekiciye çıktı

31 Temmuz 2024 11:33 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 11:36

Araç sahipleri dikkat! EGEDES 81 ilde hayata geçti: Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira

Araç sahipleri dikkat! EGEDES 81 ilde hayata geçti: Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira

O egzozu takanlara taviz yok, hepsi trafikten men ediliyor

O egzozu takanlara taviz yok, hepsi trafikten men ediliyor

Aksaray'da Dere Mahallesi 904 Sokak'ta abartı egzozlu aracıyla gezmeye çıkan 32 yaşındaki Enes K, Dere Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünü fark etmeyince aracı bağırtarak uygulama noktasına girdi.

Polisin bile şaşırdığı olayı gülümseyerek karşılayan genç sürücü, polis ekipleri tarafından ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolünden geçirildi.

6 BİN 439 TL PARA CEZASI

Evraklarında herhangi bir eksikliği bulunmayan sürücüye, abart egzozlu araç kullanarak çevreye rahatsızlık vermekten 6 bin 439 TL para cezası kesilirken aracı trafikten menedildi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafikten menedilen aracın otoparka çektirilmesi için olay yerine polis ekiplerince çekici çağırıldı.

Bir süre sonra gelen çekiciye aracı yüklemek için binen genç sürücü, otomobili çekiciye çıkartırken bile zevkinden vazgeçmeyerek egzozu bağırtarak aracını teslim etti.