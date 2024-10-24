Bu mahalle depreme meydan okuyor! 4 büyük deprem gördü, bir taş bile düşmedi

24 Ekim 2024 11:51 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:59

5 bin yıllık tarihiyle dikkat çeken Harput Mahallesi, son 3 yılda 6'dan fazla depremi hissetti. Son depremde bile dimdik ayakta kalan mahalle, tarihi ve dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor.

Kiraları düşürecek fırsat! Hem depreme dayanıklı hem de akıllı kentlere öncü olacak! KÖİ modeli önerisi!

Kiraları düşürecek fırsat! Hem depreme dayanıklı hem de akıllı kentlere öncü olacak! KÖİ modeli önerisi!

Elazığ'da UNESCO Geçici Miras Listesinde bulunan 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi, görenleri kendisine hayran bırakıyor. İnşa edildiği günden beri birçok deprem yaşayan mahalle, 2020'de Elazığ merkezli 6,8 ve 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Son olarak geçtiğimiz gün Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremi yaşayan tarihi mahalle, hiçbir hasar almadı.

NORMAL YAPILAR DA HASAR BULUNMUYOR

Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu tescillenen eğri minare, Harput Kalesi, türbeler ve diğer tarihi han, hamam ile konaklarda tek bir taş bile yerinden oynamadı.

Bin 200 rakımlı mahallede tarihi eserlerin yanı sıra normal yapıların da hasar almaması, görenleri ağzı açık bıraktı.

"BİR TAŞ BİLE DÜŞMEDİ"

Mahallede hiçbir yapının zarar görmediğini aktaran Harput Mahallesi Muhtarı Mehmet Demir, şu açıklamalarda bulundu:

Bu yapıların depremden etkilenmemesini sağlam yapıldığına bağlıyoruz. Asırlar önce yapılan yapılar, hala dimdik ayakta. Bir taş bile düşmedi. Bu da yapının sağlamlığına bağlı.

Üç depremde özellikle son depremi Harput'ta çok hissettik. Sahayı gezdik herhangi bir sıkıntımız yok. Eğri minare ve Harput Kalesi başta olmak üzere diğer tarihi yapılarda herhangi bir hasar yok.