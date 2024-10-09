Bu mahallede yolun altı evin içine göçtü! 40 hane geceleri dinamit korkusuyla uyuyor

09 Ekim 2024 15:45 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:45

Zonguldak'ta bir mahallede maden sahasına yakın evlerdeki çatlaklar vatandaşları korkutuyor. 40 tane evde çatlakların oluştuğu bildirildi. Vatandaşlar, devamlı dinamit atılınca evlerin oynadığını, yolun alt tarafının evin içine göçtüğünü söyledi.

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden sahasında ruhsatlı bir şirketin işlettiği ocağın yakınında bulunan evlerde ve çevresinde vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. Kilimli​ ilçesinde maden ocağının yakınında bulunan evlerde çatlaklar oluştu. Mahalle sakinleri evlerinde her gece dinamit sesiyle uyandıklarını ifade etti. Ayrıca çatlakların şu ana kadar 40 evde oluştuğu söylendi.

EVLERİN TAHLİYE EDİLMESİ GEREKTİĞİ SÖYLENDİ

Mahalle yolunun bir bölümünün evinin giriş katına göçerek toprak yığını ile dolduğunu anlatan 67 yaşındaki Hamdi Kuzu, olaydan sonra AFAD ve TTK ekiplerinin inceleme yaptığını ve evin tahliye edilmesi gerektiğini söylediklerini anlattı.

On bin liralık geliriyle başka bir yere taşınacak maddi imkanının bulunmadığını ifade eden Kuzu, "Ben 30-40 senedir burada yaşıyorum. Maden ocağından girdiler evlere, mahalleye zarar verdiler. Geçen hafta sonu AFAD geldi. Bana 'burada duramazsın, sürekli aşağıya batar. Senin burada hayati tehliken var' diye söylediler. Sadece kiraya çıkmamı söylediler. Fakat ben 10 bin lira maaşımla ne yaparım? Nasıl geçinirim? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ekipler geldiler. Onlar da aynısını söylediler. Onlar da 'burada duramazsın' dediler. Hayati tehlike olduğunu söylediler" diye konuştu.

DEVAMLI DİNAMİT ATILIYOR

Kilimli İlçe Kaymakamlığı'na giderek şikayet dilekçesi verdiğini söyleyen Kuzu, "Kaymakamlık TTK'ya yazı yazdı. İki memur geldi. Keşif yaptı. Aynısını da onlar söyledi. Hiç kimse bana arka çıkmadı. Kimse bana yol göstermiyor. Devamlı dinamit atılıyor. Evler oynuyor. Patlamasından, sesinden uyku uyuyamıyoruz. Olay günü de evin altı göçtü. Yolun altı evimin içine göçtü. Gelen bakıp gidiyor" dedi.

"ŞİKAYETİMİZİ TTK'YA YAPTIK, KONUNUN ÜZERİNE GİTMİYOR"

Evinin içinde ve çevresinde çatlaklar meydana gelen 68 yaşındaki Abdullah Yılmaz da uzun yıllar TTK'ya hizmet ettiğini söyleyerek "Maden ocaklarını özel şirketler ticaret yapmak için kullanıyor. Bu esnada özel sektörler vatandaşa yer üstünde zarar veriyor. Yer altında devamlı çalışma olduğu için boşluklar oluşuyor. Dinamit atıyorlar. Üstteki evler sallanıyor. Şu anda benim 2-3 sene önce yaptığım evimin önündeki beton ve kolonları komple çatladı. Biz bunları gereken birimlere söyledik. TTK'nın yetkili elemanları geldi, raporu düzenledi. Biz bir süre sonra kontrol amaçlı gittik. Çünkü ben TTK'ya 26 senemi verdik. Herkesin para kazanmasını isterim. Ama bana zarar vermeden para kazansın. Biz bunları bildirdiğimiz şekliyle kaldı. TTK bunu üstüne gitmiyor. Vatandaş zarar görecekmiş, görmeyecekmiş diye bunun hiç hesabını yapmıyor" şeklinde konuştu.