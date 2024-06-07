Bu nasıl vicdansız öğretmen! Öğrencisini kaynar suyla haşladı

07 Haziran 2024 14:22 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 14:23

Otizmli genci darp etti! Bakanlık verilen cezaya itiraz etti

Otizmli genci darp etti! Bakanlık verilen cezaya itiraz etti

Karaman Başyayla Şehit Ahmet Mustafa Demir Ortaokulunda Ş.A. isimli İngilizce Öğretmeni, kettleda kaynayan kaynar suyu öğrencisi Y.K.A’nın başından aşağı döktü. Bununla da yetinmeyen vicdansız kadınöğrencisinin kafasını duvara çarparak darp etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Olaya başka öğretmenlerinde tanık olduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrencisini kaynar suyla haşlayıp başını duvara vuran öğretmen göz altına alındı.

Aile çocuklarını tedavisi için hastaneye götürürken, öğretmenden de şikayetçi oldu.

Açığa alındığı öğrenilen öğretmen hakkında Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de soruşturma başlatıldı.

PSKİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Öğrenci Y.A.,’nın babası M.A., öğretmenin psikolojik sorunlarının olduğunu dile getirdi.

Acılı baba M.A., “Kettledeki kaynar suyu çocuğun başından aşağı dökmüş. Sanırım psikolojik sorunları var. Çocuğumun durumu iyi ama vücudunda yanıklar var. Tomografi çekildi. Daha öncede vukuatları varmış, daha evvelde şikayetleri varmış.

Şu anda savcılıkta. Olaya tanık olan öğretmenler de var, açığa alındığını duyduk.

Bir öğretmen tarafından öğrencinin haşlanması Milli Eğitim Camiası açısından tam bir garabet. Biz konunun takipçisi olacağız, şikayetçiyiz.” ifadelerini kullandı.