Bu nasıl vicdansız öğretmen! Öğrencisini kaynar suyla haşladı
Karaman'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Başyayla ilçesindeki ortaokulda görev yapan İngilizce öğretmeni, 12 yaşındaki öğrencisinin başına sıcak su döktü, kafasını duvara vurdu. İnfiale neden olan olayın ardından öğretmen açığa alındı, hakkında soruşturma başlatıldı.
Karaman Başyayla Şehit Ahmet Mustafa Demir Ortaokulunda Ş.A. isimli İngilizce Öğretmeni, kettleda kaynayan kaynar suyu öğrencisi Y.K.A’nın başından aşağı döktü. Bununla da yetinmeyen vicdansız kadınöğrencisinin kafasını duvara çarparak darp etti.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Olaya başka öğretmenlerinde tanık olduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrencisini kaynar suyla haşlayıp başını duvara vuran öğretmen göz altına alındı.
Aile çocuklarını tedavisi için hastaneye götürürken, öğretmenden de şikayetçi oldu.
Açığa alındığı öğrenilen öğretmen hakkında Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de soruşturma başlatıldı.
PSKİKOLOJİK SORUNLARI VAR
Öğrenci Y.A.,’nın babası M.A., öğretmenin psikolojik sorunlarının olduğunu dile getirdi.
Acılı baba M.A., “Kettledeki kaynar suyu çocuğun başından aşağı dökmüş. Sanırım psikolojik sorunları var. Çocuğumun durumu iyi ama vücudunda yanıklar var. Tomografi çekildi. Daha öncede vukuatları varmış, daha evvelde şikayetleri varmış.
Şu anda savcılıkta. Olaya tanık olan öğretmenler de var, açığa alındığını duyduk.
Bir öğretmen tarafından öğrencinin haşlanması Milli Eğitim Camiası açısından tam bir garabet. Biz konunun takipçisi olacağız, şikayetçiyiz.” ifadelerini kullandı.