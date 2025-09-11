Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bu tuzağa dikkat! Yaşlı adam son anda kurtarıldı: Devlete yardım etmezsen işlem başlatılır

Samsun'da 69 yaşındaki vatandaş polisin takibi sonucu son anda dolandırılmaktan kurtarıldı. ''Devlete yardımcı olmazsan hakkında işlem yapılır'' mesajı alan kişi emniyete başvurdu. Operasyon sonucu daha fazla kayıp önlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bu tuzağa dikkat! Yaşlı adam son anda kurtarıldı: Devlete yardım etmezsen işlem başlatılır
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 13:15

’da 69 yaşındaki bir adam son anda dolandırılmaktan kurtuldu. Polis ekiplerinin operasyonu sonucu dolandırıcıların hesabına aktarılan 1 milyon TL para bloke edilerek kurtarıldı.

Bu tuzağa dikkat! Yaşlı adam son anda kurtarıldı: Devlete yardım etmezsen işlem başlatılır

''DEVLETE YARDIMCI OLMAZSAN HAKKINDA İŞLEM YAPILIR''

Edinilen bilgileri göre, Samsun’da 69 yaşındaki İ.G., kendisini telefonla arayarak polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Banka görevlilerine yönelik sahte bir operasyon senaryosuyla kandırılan yaşlı adam, telefonuna gelen şifreyi şüphelilere verince hesabından 1 milyon lira transfer edildi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan İ.G., vakit kaybetmeden Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurdu. Polis ekipleri hızlı bir şekilde ilgili bankayla iletişime geçti. Polis ekiplerinin bankayla yaptığı görüşmeler sonucu şüpheliye ait hesaba aktarılan 1 milyon TL paraya anında bloke konuldu. Dolandırıcıların kendilerini "başkomiser" olarak tanıtarak, "banka görevlileri suç örgütüyle bağlantılı" yalanını söyledikleri, mağduru "devlete yardımcı olmazsan hakkında işlem yapılır" diyerek korkuttukları tespit edildi.

Bu tuzağa dikkat! Yaşlı adam son anda kurtarıldı: Devlete yardım etmezsen işlem başlatılır

DAHA FAZLA KAYIP ÖNLENDİ

Banka güvenlik biriminin şüpheli işlemi fark edip aradığı sırada dolandırıcıların WhatsApp üzerinden görüntülü arama yaparak mağdurun hattını kapattırmadıkları belirlendi. Ancak mağdurun telefonu kapatmasıyla daha fazla kayıp önlendi. Bloke edilen paranın akıbetiyle ilgili soruşturma ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ATM dolandırıcılarının yeni oyununa dikkat! Sakın bunu yapmayın
ETİKETLER
#samsun
#yaşlı
#dolandırma
#banka
#Polis Operasyonu
#Mağduriyet
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.