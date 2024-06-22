2024 yılında gurbetçi ziyaretinde rekor rakamlar görünecek! Gözler Temmuz ayına çevrildi

22 Haziran 2024 11:34 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 11:38

Gurbetçiler yurda akın ediyor! Türk bayrağını görünce tüylerim diken diken oldu!

Gurbetçiler yurda akın ediyor! Türk bayrağını görünce tüylerim diken diken oldu!

Havaların ısınmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçiler ana vatana akın ediyor.

Çoğu Kapıkule Sınır Kapısı'ndan olmak üzere gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

Ana vatana gelişlerinin temmuz ayından itibaren artması bekleniyor

"Gurbetçi sezonu" olarak da anılan haziran-ağustos ayı döneminde aralığında geçen yıl Türkiye'ye 2 milyonun üzerinde kişi gelmişti. Bu sene gelişlerin yüzde 15 artacağı tahmin ediliyor.

Sezon nedeniyle Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında önlemler artırıldı.



SINIR KAPISINDA BEKLEME SÜRESİNİN AZALMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Özellikle en çok giriş ve çıkış yapılan Kapıkule'de personel sayısı çoğaltıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin bekleme sürelerini en aza indirmek amacıyla girişte pasaport kontrol noktası 14'e yükseltildi, teknik altyapıda aksaklık yaşanmaması için güçlendirme çalışması yapıldı.

Gümrük sahasında geçen yıl bekleme süresi, en yoğun günde bir araç için 20 ila 25 dakika arasında gerçekleşmişti.

Gümrük İdaresi bu bekleme süresini bu yıl daha da aşağı çekmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.



3 HAFTADA 400 BİN KİŞİ GELDİ

Gurbetçi sezonunun başladığı 1 Haziran'dan bu yana Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarından günlük ortalama 5 bin 400 olmak üzere 107 bin 850 araç girişi oldu.

Bu araçlarla Türkiye'ye günlük ortalama 20 bin kişi olmak üzere 400 bin 550 kişi geldi.