Bu yılan diğerlerinden farklı hemen öldürüyor! Görenler neye uğradığını şaşırdı

31 May 2024 09:57 - Güncelleme : 31 May 2024 10:01

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı’nda gezintiye çıkan doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar tarafından kocabaş engerek yılanı görüntülendi.

"BOYU 1,5 METRE OLUYOR"

Zehirli bir tür olan kocabaşın özellikle yüksek rakımlı yerlerde yaşadığını ifade eden Coşar, “Boyu 1,5 metre oluyor. Daha önce bu türün fotoğraf veya video kayıtlarını Van'da çeken olmamıştır. İlk tespiti ben yaptım. Tespitten sonra beni herkesimde arayanlar oldu. İlerideki tarihlerde kapsamlı bir şekilde çalışmalar yapacağım” dedi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE YAŞIYOR

Bu tür ülkemizde ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin doğu kısımlarında yaşam sürmektedir. Bu türün vücut boyu ortalama 130-150 cm aralığında olup nadiren daha büyüklerine de rastlanabilir. Bu tür, vücuda bariz belirgin dar bir boyun ile bağlanan bariz iri bir kafa yapısıyla ana karakteristiğini belli eder. “Kocabaş” ismini de buradan almaktadır.

Göz bebekleri yuvarlak olan Kocabaş yılanının vücudunu kaplayan pullar karinalı (çıkıntılı) yapıdadır. Sırt tarafı sarımtırak kahverengi-gri olup koyu lekeler taşır. Bu koyu sırt lekeleri sırtta kısmen birleşerek zikzak şekilli bant görünümü oluşturur. Sırttaki lekeler tam anlamıyla yuvarlak olmayıp, lekeler net dış hatlara sahip olmayıp, buğuludur.

'SİKKELİ YILANLA' ÇOKÇA KARIŞTIRILIYOR

Bu özelliği ile Hemorrhois nummifer (Sikkeli Yılan) türü ile çokça karıştırılan bu tür rahatça ayırt edilebilir. Başın üst ve yan taraflarında koyu lekeler taşıyan tür, gövde yanlarında tek sıra leke taşır. Gövde yanlarındaki bu lekeler, vücut kuyruğa doğru inceldiği için incelerek birleşip çizgi halini alır. Ventral kısım (karın altı bölgesi) sarımsı beyaz renkte olup, siyahımsı koyu beneklidir.

Bu tür habitat olarak genellikle seyrek bitkili dağlık bölgeleri tercih eder. Türün dişisi bir seferde ortalama 5-10 kadar yumurta bırakabilir. Bu tür ortalama 2400 metre rakıma kadar görülebilmektedir. Beslenme alışkanlığı genelde başta keler türleri olmak üzere küçük kemirgenler, küçük kuşlar, kertenkeleler gibi küçük canlılar üzerinde yoğunlaşır.

Sıkıştırılmadığı ve kendini tehdit altında hissetmediği sürece ısırmaz. Fakat kendini tehdit altında hisseder veya sıkıştırılırsa çok hızlı şekilde ısıran, hızlı ve seri hareketli, agresif ve ısırıcı bir türdür. Yarı zehirli olan bu türün zehri sadece küçük canlıları etkileyip (küçük kemirgenler gibi avlarını) insan üzerinde etkili olmadığı için hayati risk oluşturmaz.