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Buca ve Belek'teki yangın üssüne otel mi yapılacak? DMM'den yalanlama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Buca Orman Yangın Eğitim Merkezi'nin kapatıldığı” ve “Antalya Belek Orman Yangın Üssü'nün otel yapımına açıldığı" şeklindeki iddiaları yalanladı.

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Buca ve Belek'teki yangın üssüne otel mi yapılacak? DMM'den yalanlama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 16:43

İletişim Başkanlığı yalan haberleri bir bir çürütmeye devam ediyor. 'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Basın basın-yayın mecralarında "Buca Orman Yangın Eğitim Merkezi'nin kapatıldığı" ve "Antalya Belek Orman Yangın Üssü'nün otel yapımına açıldığı" şeklinde yer alan iddialar, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan dezenformasyon kampanyasının bir parçasıdır.

Öncelikle; 2011 yılında Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile "Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezi Müdürlüğü" kurulmuş, 2015 yılında ismi "Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UOEM)" olarak değiştirilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü, eğitim faaliyetlerinin daha modern, kapsayıcı ve uluslararası normlara uygun biçimde sürdürülmesi amacıyla Antalya'da yer alan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'ni faaliyete geçirmiştir.

Bu gelişmeye paralel olarak İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak Buca'da faaliyet gösteren merkez, 4 yıl süren eğitim faaliyetlerinin ardından yapılan verimlilik ve altyapı değerlendirmeleri sonucunda kapatılmıştır.

İzmir'deki yerleşke, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün talebi üzerine Üniversiteye devredilmiştir. Eğitim faaliyetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamış; bilakis eğitim altyapısı güçlendirilmiştir.

İkincisi; Belek Orman Yangın Üssü olarak bahsedilen alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın imar planlarında korunmuş olup yapılaşmaya veya otel planlamasına konu edilmemiştir. Bu alan, planlarda "yangın üssü" olarak tanımlanmakta ve işlevini korumaktadır.

İlgili arazinin tahsis süreci de şeffaftır. 1990 yılında Serik Belediyesi'ne kamping tesisi amacıyla tahsis edilen alanın söz konusu tahsisi, belediye tarafından izinsiz yapılaşma ve üçüncü kişilere kiralama gibi uygulamalar nedeniyle 2013 yılında iptal edilmiştir.

2022 yılında kamping alanının kıyı cephesi küçültülmüş, kamu yararına hizmet eden halk plajı alanı ise 500 metreye çıkarılarak genişletilmiştir. Yangın üssü olarak tanımlanan alan ise OGM'nin İlk Müdahale Ekip Merkezi olarak faaliyetine devam etmiştir.

Halkı yanıltma saikiyle gerçeğe aykırı bilgilerin ısrarlı şekilde paylaşılması, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca suç teşkil etmektedir. Vatandaşlarımızın, yalnızca resmî makamların açıklamalarına itibar etmesi önem taşımaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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ETİKETLER
#dmm
#Yalan Haber
#Dezinformasyon
#Orman Yangın Eğitim Merkezi
#Antalya Belek Orman Yangın Üssü
#Gündem
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