BUDO seferlerine hava engeli

01 Ekim 2024 03:33 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 03:34

Olumsuz hava koşulları deniz seferlerini etkiledi. Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 8'i iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. BUDO​'nun internet sayfasından yapılan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen 8 sefer şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul​ (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)