BUDO seferlerine hava engeli
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Ekim 2024 03:33 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 03:34
Olumsuz hava koşulları deniz seferlerini etkiledi. Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 8'i iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. BUDO'nun internet sayfasından yapılan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen 8 sefer şu şekilde:
07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)
Kaynak: Anadolu Ajansı