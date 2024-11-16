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BUDO seferlerine hava engeli: Çok sayıda sefer iptal edildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
16 Kasım 2024 03:58 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 04:01
BUDO seferlerine hava engeli: Çok sayıda sefer iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü​'nün açıklamaları sonrası Bursa​'da kuvvetli fırtına​ ve yağış etkili oldu. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, BUDO​ seferleri iptal edildi.

İşte iptal edilen sefer;

  • 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  • 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
  • 12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 

https://budo.burulas.com.tr/tr/Budo/CancelledVoyages

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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