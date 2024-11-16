BUDO seferlerine hava engeli: Çok sayıda sefer iptal edildi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
16 Kasım 2024 03:58 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 04:01
Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları sonrası Bursa'da kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, BUDO seferleri iptal edildi.
İşte iptal edilen sefer;
- 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
- 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
- 12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
https://budo.burulas.com.tr/tr/Budo/CancelledVoyages
Kaynak: tgrthaber.com.tr