BUDO'nun 8 seferi iptal edildi!

14 Ocak 2025 03:38 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 02:33

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası BUDO'dan sefer iptali açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 8 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu. İşte detaylar...

Marmara​ Bölgesi'nde etkili olan fırtına​ etkisini sürdürürken deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı. BUDO​'nun internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYIN