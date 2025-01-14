BUDO'nun 8 seferi iptal edildi!
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası BUDO'dan sefer iptali açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 8 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu. İşte detaylar...
Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına etkisini sürdürürken deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı. BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.