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BUDO'nun seferlerine olumsuz hava engeli

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
04 Ocak 2025 02:57 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 01:59
BUDO&#039;nun seferlerine olumsuz hava engeli

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından denizlerdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri meydana geldi.

BursaDeniz​ Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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