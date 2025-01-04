BUDO'nun seferlerine olumsuz hava engeli
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
04 Ocak 2025 02:57 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 01:59
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından denizlerdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri meydana geldi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: tgrthaber.com.tr