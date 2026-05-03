Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, deniz yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

HABERİN ÖZETİ BUDO'ya fırtına engeli: 6 sefer iptal edildi Marmara Bölgesi'ndeki kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları pazar günü yapılması planlanan seferleri etkiledi. İptal edilen seferler arasında Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) arasındaki bazı seferler bulunuyor. Ayrıca Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş) arasındaki seferler de gerçekleştirilemeyecek.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) pazar günü yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

6 BUDO SEFERİ İPTAL

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş) seferleri de yapılamayacak.