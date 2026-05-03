BUDO'ya fırtına engeli: 6 sefer iptal edildi

Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, deniz yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) pazar günü yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş) seferleri de yapılamayacak.