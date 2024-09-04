Büfeden su alan çocuk hayatının kabusunu yaşadı! Acılar içinde kıvrandı

04 Eylül 2024 03:58 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 04:03

Arkadaşlar arasında alacak verecek tartışması kanlı bitti! 10 bin lira için bıçakladı

Arkadaşlar arasında alacak verecek tartışması kanlı bitti! 10 bin lira için bıçakladı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, bir büfeden alışveriş yapan 10 yaşındaki çocuk hayatının kabusunu yaşadı. Olay pazartesi gecesi saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, 10 yaşındaki Çağrı Çağlar su almak için bir büfeye geldi. Çağlar, ardından ücret ödemek için sıra beklemeye başladı. O sırada nereden geldiği bilinmeyen bir mermi ise büfenin brandasını delip Çağlar'ın omzuna isabet etti.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Ne yapacağını bilemeyen küçük çocuk, can havliyle ağabeyine doğru koştu. Ağabeyi Mesut Çağlar acılar içinde kıvranan kardeşini alıp kendi aracıyla yakındaki bir hastaneye götürdü. Çağlar oradan da ambulansla ile başka bir hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan tedavinin ardından Çağrı Çağlar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Öte yandan polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

FACİAYA RAMAK KALMIŞ

Olayın yaşandığı büfe sahibi Yusuf Gürkan Kanek, "Çocuk su almaya geldi, sıra bekliyordu. Bir anda yukarıdan mermi geldi. Biz merminin brandaya vurma sesini duyduk. Çocuğun peşinden parka koştuk ama yakalayamadık. Ağabeyi aldı hastaneye götürdü. Çocuk bağırıp çağırıyordu. Öğrendiğimize göre durumu iyiymiş. Branda yavaşlatmış mermiyi. Mermi brandaya çarpmasaymış sıkıntı olurmuş" şeklinde konuştu.