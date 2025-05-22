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 | Suat Vilgen

Bugün (22 Mayıs) hava nasıl? | Meteoroloji uyardı, o tarihe kadar sıcak hava bunaltacak!

Meteoroloji, 22 Mayıs hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülke genelinde sıcaklıklar bunalıcı seviyelere yükseliyor. Ancak gelecek hafta başında yağmur bulutları yeniden Türkiye'ye giriş yapıyor. İşte son hava durumu raporları...

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Bugün (22 Mayıs) hava nasıl? | Meteoroloji uyardı, o tarihe kadar sıcak hava bunaltacak!
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 08:31
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 08:52

Türkiye bir süredir sıcak havanın etkisi altında. Yurdun birçok bölgesinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkarken, bu artışın birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son raporlara göre Türkiye pazartesi günü itibarıyla batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girecek. Batıdan doğuya kadar kayacak yağışlı hava 4-5 gün boyunca yer yer etkisini gösterecek. Yağışa bağlı olara sıcaklık değerlerinin de düşmesi bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Mayıs hava durumu tahminleri...

Bugün (22 Mayıs) hava nasıl? | Meteoroloji uyardı, o tarihe kadar sıcak hava bunaltacak!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey kesimlerinde gökyüzünün parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri ile Orta Karadeniz kıyı şeridinde zaman zaman sis ve pus oluşabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Ege ve Marmara bölgelerinde yer yer toz taşınımı yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Bugün (22 Mayıs) hava nasıl? | Meteoroloji uyardı, o tarihe kadar sıcak hava bunaltacak!

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde yükselişe geçerek mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Rüzgârın; kuzey ve doğu kesimlerde güney yönlerinden, diğer bölgelerde ise kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bugün (22 Mayıs) hava nasıl? | Meteoroloji uyardı, o tarihe kadar sıcak hava bunaltacak!

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 34°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 31°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 29°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 29°C Parçalı ve az bulutlu

Bugün (22 Mayıs) hava nasıl? | Meteoroloji uyardı, o tarihe kadar sıcak hava bunaltacak!

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 29°C Az bulutlu

DENİZLİ 34°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 33°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 32°C Az bulutlu ve açık

Bugün (22 Mayıs) hava nasıl? | Meteoroloji uyardı, o tarihe kadar sıcak hava bunaltacak!

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 36°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 30°C Az bulutlu ve açık

HATAY 30°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 30°C Az bulutlu

Bugün (22 Mayıs) hava nasıl? | Meteoroloji uyardı, o tarihe kadar sıcak hava bunaltacak!

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 29°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 31°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA 31°C Az bulutlu

NEVŞEHİR 27°C Az bulutlu

Bugün (22 Mayıs) hava nasıl? | Meteoroloji uyardı, o tarihe kadar sıcak hava bunaltacak!

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 29°C Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 28°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 25°C Parçalı ve az bulutlu

Bugün (22 Mayıs) hava nasıl? | Meteoroloji uyardı, o tarihe kadar sıcak hava bunaltacak!
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 31°C Parçalı ve az bulutlu

RİZE 20°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 22°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C Parçalı ve az bulutlu

Bugün (22 Mayıs) hava nasıl? | Meteoroloji uyardı, o tarihe kadar sıcak hava bunaltacak!

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 22°C Parçalı ve az bulutlu

KARS 22°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 32°C Az bulutlu

VAN 22°C Az bulutlu

Bugün (22 Mayıs) hava nasıl? | Meteoroloji uyardı, o tarihe kadar sıcak hava bunaltacak!

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 34°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 34°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 32°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 33°C Az bulutlu ve açık

Bugün (22 Mayıs) hava nasıl? | Meteoroloji uyardı, o tarihe kadar sıcak hava bunaltacak!
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#sıcak hava
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