Bugün (22 Mayıs) hava nasıl? | Meteoroloji uyardı, o tarihe kadar sıcak hava bunaltacak!

Meteoroloji, 22 Mayıs hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülke genelinde sıcaklıklar bunalıcı seviyelere yükseliyor. Ancak gelecek hafta başında yağmur bulutları yeniden Türkiye'ye giriş yapıyor. İşte son hava durumu raporları...
Türkiye bir süredir sıcak havanın etkisi altında. Yurdun birçok bölgesinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkarken, bu artışın birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son raporlara göre Türkiye pazartesi günü itibarıyla batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girecek. Batıdan doğuya kadar kayacak yağışlı hava 4-5 gün boyunca yer yer etkisini gösterecek. Yağışa bağlı olara sıcaklık değerlerinin de düşmesi bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Mayıs hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey kesimlerinde gökyüzünün parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri ile Orta Karadeniz kıyı şeridinde zaman zaman sis ve pus oluşabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Ege ve Marmara bölgelerinde yer yer toz taşınımı yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde yükselişe geçerek mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Rüzgârın; kuzey ve doğu kesimlerde güney yönlerinden, diğer bölgelerde ise kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
BALIKESİR 34°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 31°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 29°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 29°C Parçalı ve az bulutlu
AFYON 29°C Az bulutlu
DENİZLİ 34°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 33°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 32°C Az bulutlu ve açık
ADANA 36°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 30°C Az bulutlu ve açık
HATAY 30°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 30°C Az bulutlu
ANKARA 29°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 31°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 31°C Az bulutlu
NEVŞEHİR 27°C Az bulutlu
BOLU 29°C Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 28°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 22°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 25°C Parçalı ve az bulutlu
AMASYA 31°C Parçalı ve az bulutlu
RİZE 20°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 22°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 22°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 22°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 32°C Az bulutlu
VAN 22°C Az bulutlu
DİYARBAKIR 34°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 34°C Az bulutlu ve açık
MARDİN 32°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 33°C Az bulutlu ve açık