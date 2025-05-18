Bugün hava nasıl? Önce kuvvetli yağış ardından yaz sıcakları! Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Sağanakla başlayan haftada güneş yüzünü göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji hem yağış hem sıcaklık için kritik tarih verdi. İşte 18 Mayıs hava durumu raporu ve diğer uyarılar...
Yaz mevsimine geçişin sancıları tüm yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve önümüzdeki günler için dikkat çeken uyarılar yaptı. Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, bazı bölgelerde rüzgar kuvvetini artırıyor, bazı yerlerde ise toz taşınımı etkisini gösterecek. Hemen ardından ise yaz sıcaklıkları kapıda. İşte güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusunda ve ayrıca Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların özellikle Marmara’nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Sıcaklıklar, kuzey bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise kayda değer bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın yönü de oldukça hareketli: Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),
Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Ayrıca yurdun güney ve iç kesimlerinde toz taşınımı etkili olacak. Bu durumun görüş mesafesini düşürmesi, hava kalitesini azaltması ve ulaşımda aksamalara yol açması bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı: Marmara’nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz’de etkili olacak. Su baskınlarına karşı tedbirli olun.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Özellikle iç bölgelerde ve Anadolu’nun doğusunda rüzgar 60 km/s hıza ulaşabilir. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunmalı.
Toz taşınımı uyarısı: İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz’de etkili olacak. Solunum rahatsızlığı olan vatandaşlar için maske ve önlem öneriliyor.
Diğer yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Türkiye yeni haftaya sıcak ve güneşli bir hava ile girecek. Bugün yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışlı hava yarın büyük oranda Türkiye'ye terk edecek.
Sıcaklık değerlerinde ortamada 8-10 derece yükselme beklenirken özellikle 22 Mayıs Perşembe günü sıcaklığın mevsim normallerinin de üzerine çıkması, Akdeniz'in doğusu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'de ise yılın şu ana kadarki en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor.
BALIKESİR 14°C, 23°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 11°C, 22°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 18°C Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 20°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AFYON 10°C, 22°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 17°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 11°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
ADANA 18°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 20°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 11°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 12°C, 23°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 23°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 13°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 14°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu
BOLU 10°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 9°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA 12°C, 27°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 15°C, 24°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 18°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 18°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 7°C, 22°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 21°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu
VAN 7°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 15°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 18°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 22°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 16°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu