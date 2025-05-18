Bugün hava nasıl? Önce kuvvetli yağış ardından yaz sıcakları! Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Sağanakla başlayan haftada güneş yüzünü göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji hem yağış hem sıcaklık için kritik tarih verdi. İşte 18 Mayıs hava durumu raporu ve diğer uyarılar...

Yaz mevsimine geçişin sancıları tüm yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve önümüzdeki günler için dikkat çeken uyarılar yaptı. Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, bazı bölgelerde rüzgar kuvvetini artırıyor, bazı yerlerde ise toz taşınımı etkisini gösterecek. Hemen ardından ise yaz sıcaklıkları kapıda. İşte güncel hava durumu raporu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusunda ve ayrıca Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların özellikle Marmara’nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Sıcaklıklar, kuzey bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise kayda değer bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın yönü de oldukça hareketli: Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),

Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Ayrıca yurdun güney ve iç kesimlerinde toz taşınımı etkili olacak. Bu durumun görüş mesafesini düşürmesi, hava kalitesini azaltması ve ulaşımda aksamalara yol açması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÜÇ KRİTİK UYARI

Kuvvetli yağış uyarısı: Marmara’nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz’de etkili olacak. Su baskınlarına karşı tedbirli olun.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Özellikle iç bölgelerde ve Anadolu’nun doğusunda rüzgar 60 km/s hıza ulaşabilir. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunmalı.

Toz taşınımı uyarısı: İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz’de etkili olacak. Solunum rahatsızlığı olan vatandaşlar için maske ve önlem öneriliyor.

GÜNEŞLİ VE REKOR SICAK HAVA GELİYOR

Diğer yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Türkiye yeni haftaya sıcak ve güneşli bir hava ile girecek. Bugün yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışlı hava yarın büyük oranda Türkiye'ye terk edecek.

Sıcaklık değerlerinde ortamada 8-10 derece yükselme beklenirken özellikle 22 Mayıs Perşembe günü sıcaklığın mevsim normallerinin de üzerine çıkması, Akdeniz'in doğusu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'de ise yılın şu ana kadarki en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 14°C, 23°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C, 22°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 18°C Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 20°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 10°C, 22°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 17°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 18°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 11°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 12°C, 23°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 23°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 14°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 10°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 12°C, 27°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 15°C, 24°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 18°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 18°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 7°C, 22°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 21°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN 7°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 15°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 22°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 16°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu