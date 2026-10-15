Bugün kuryeler çalışıyor mu, hangi kuryeler çalışmıyor? Getir, Migros, Yemeksepeti, Trendyol motokurye yasağı var mı?

İstanbul’da etkili olan yağışlı havanın ardından ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı ana yollarda trafik durma noktasına gelirken şiddetli rüzgarda özellikle motosiklet kullanıcılarının zorlandığı görüldü. Olumsuz hava koşullarının 15 Ekim tarihinde de devam etmesinin ardından gözler motokuryeler için alınan karara çevrildi. Özellikle market ve yemek siparişi uygulamalarında yoğunluk yaşanırken uzayan teslimat süreleri dikkat çekti. Kullanıcılar, Uygulamalarda teslimata kapalı görünen bölgeler veya uzayan teslimat süreleriyle karşılaşılabilir. Peki Bugün kuryeler çalışıyor mu? Bugün Getir, Migros, Yemeksepeti, Trendyol çalışıyor mu, teslimat var mı? İşte, motokuryeler için alınan karar…

15 EKİM BUGÜN KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul’da olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar tatil olurken ulaşımda aksamalar yaşandı. İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’den itibaren yasaklandı. Getir, Migros, Yemeksepeti, Trendyol gibi markaların kuryeleri motosiklet yasağı sebebiyle kısıtlamayla karşı karşıya kaldı. Otomobil veya farklı teslimat yöntemlerini kullanan işletmeler hizmet vermeye devam edecek.

MOTOKURYE YASAĞI VAR MI, NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul’da şiddetli yağışların bugün öğle saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçlara yönelik yasağın belirli bir bitiş saatini açıklamadı. Resmi duyuruda kararın “ikinci bir talimata kadar” geçerli olacağı belirtildi. Bu nedenle 15 Ekim için motokurye yasağının sona ereceği kesin bir saat bulunmuyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

15.10.2026 Perşembe günü öğle saatlerinden sonraya kadar devam etmesi beklenen yağışların; sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası’nın doğusunda (Pendik, Tuzla, Şile) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

16.10.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların aralıklı olarak 17.10.2026 (Cumartesi) öğleden sonraya kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

