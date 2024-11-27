Bugün okullar tatil mi? İşte 28 Kasım kar tatili olan şehirler

27 Kasım 2024 20:39 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 00:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından yurdun özellikle İç Anadolu, Doğu ve Karadeniz Bölgeleri'nde yoğun kar yağışı etkili oldu. Ulaşım birçok kentte durma noktasına gelirken bazı şehirlerde okullar tatil edildi. Bugün bazı illerde eğitime ara verildi, vatandaşlar 28 Kasım okullar tatil mi diye araştırmaya başladı. İşte 28 Kasım Perşembe günü kar tatili olan il ve ilçeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir peş peşe yaptığı uyarılar sonunda etkisini gösterdi ve Türkiye​ genelinde kara kış​ kendini hissettirmeye başladı. Fırtına​ ve tipi nedeniyle birçok ilde yaşam neredeyse durma noktasına geldi. Yoğun kar​ yağışı altında kalan bölgeler adeta beyaz örtüye teslim oldu. Çok sayıda vatandaş yollarda ve açık arazilerde mahsur kalırken, okullar tatil edildi ve köy yolları ulaşıma kapandı. Buzlanmanın yoğun olduğu kesimlerde ise kazalar arka arkaya meydana geldi. Şiddetli kar yağışı sonrası birçok valilikten tatil duyuruları gelirken, pek çok ilde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. İşte eğitim öğretime 28 Kasım tarihinde ara veren o şehirler...

ORDU'DA EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARA

Ordu Valiliği, kar ve buzlanma nedeniyle Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinin tamamında eğitime ara verildiği duyurdu. Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Kurtboğaz ve Yeşilgüneycik mahallerinde bulunan okullar hariç diğer eğitim-öğretim kurumlarında, Mesudiye ilçemizin taşımalı eğitim yapılan okullarında, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 28 Kasım 2024 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitim-öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları duyuruldu.

VAN'IN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ARASI!

Van'ın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak olası kaza riskine karşı 28 Kasım Perşembe günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerine bağlı resmi ile özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır." denildi.

ERZİNCAN

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Çayırlı Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte bir süredir kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ifade edildi.

ARTVİN

Artvin’de olumsuz hava koşulları nedeniyle Yusufeli ve Ardanuç ilçelerinde eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Daha önce Şavşat Kaymakamlığı tarafından iki gün süreyle eğitime ara verildiği duyurulurken, benzer bir karar bugün Yusufeli ve Ardanuç Kaymakamlıkları tarafından alındı.

ARDAHAN

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyel eğitime bir gün ara verildi. Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, ilçede 2 gündür etkili olan kar yağışının ulaşımı aksattığını bildirdi. Köylerdeki okulları tatil etme kararı aldıklarını belirten Kestioğlu, "Kar özellikle akşam saatlerinde etkisini attırdı. Oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm okullar bugün tatil edildi." diye konuştu.