Buket Aydın kredi kartı göndermesini duyunca deliye döndü! 'Hadsizsin' diyerek canlı yayını terk etti

10 Temmuz 2024 10:19 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:21

TV100'de "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programına konuk olan Gazeteci Buket Aydın ile Şaban Sevinç arasında tartışma, canlı yayına damga vurdu.

Gazeteci Şaban Sevinç ile Gazeteci Buket Aydın arasında canlı yayında tartışma çıktı. Aydın, Şaban Sevinç'e sert tepki göstererek canlı yayını terk etti.

"BEN KREDİ KARTIYLA SAAT ALMADIM"

Şaban Sevinç'in, "CHP delegesi kredi kartı ile saat almaya benzemez" sözlerine tepki gösteren Aydın, "Ben kredi kartıyla saat almadım. Twitter'da sürekli kredi kartı üzerinden, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Sana elli saattir kim yazıyor mesajları? Seni kim böyle yönlendiriyor. Şov yapma, haddini bil." dedi.

CANLI YAYINI TERK ETTİ

Buket Aydın, konuşmasının devamında, "Bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan. Ben bu yayını terk ediyorum.

Ben bu kadar rezil, seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem. Hadsizsin Şaban Sevinç." ifadelerini kullanarak yayını terk etti.

ŞABAN SEVİNÇ ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Gazeteci Şaban Sevinç ise, programın ilerleyen dakikalarında "Buket Aydın sözlerim konusunda yanlış anlaşıldım. Özür dilerim." diyerek meslektaşından özür diledi.

BUKET AYDIN'DAN AÇIKLAMA

Buket Aydın'dan ise yeni açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın, "Bu akşam yayının başından bu yana bu şahsın saldırılarına maruz kaldım.



Onunla aynı fikirde olduğum anlar dahil olmak üzere bana sesini yükseltip küçümser bir tavırla konuştu. Sürekli bana 'sen' diye hitap etti. Defalarca 'Ben size diyorum' dememe rağmen bana 'sen' dedi.



'Anlattıklarımı anlayamıyorsunuz' diyerek geri zekalı imasında bulundu.



Hepsine sustum. Ama bir ulusal kanalda adeta Twitter trolü gibi defalarca öyle olmadığını, yalan olduğunu anlattığım birtakım saçmalıklar üzerinden beni susturmaya çalışmasına müsaade edemezdim." ifadelerini kullandı.