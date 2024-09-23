Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bulanık Varto yolunda düğüne giden minibüs kaza yaptı: 20 yaralı!

Bulanık Varto yolunda düğüne giden minibüs kaza yaptı: 20 yaralı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Eylül 2024 19:53 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 19:53
Bulanık Varto yolunda düğüne giden minibüs kaza yaptı: 20 yaralı!

Muş'ta düğüne gidenleri taşıyan minibüs takla attı. Feci kazada 20 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor...

Muş’ta içinde düğüne gidenlerin bulunduğu minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye kaza, Bulanık-Varto karayolunda meydana geldi.

Bulanık Varto yolunda düğüne giden minibüs kaza yaptı: 20 yaralı! - 1. Resim

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Varto ilçesine bağlı Yurttutan köyünden Bulanık ilçesine bağlı Köprüyolu köyüne düğüne giden Mehmet Ali Aktaş yönetimindeki minibüs, Köprüyolu köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı.

Bulanık Varto yolunda düğüne giden minibüs kaza yaptı: 20 yaralı! - 2. Resim

20 YARALI VAR!

Kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından yaralılardan bazıları ambulansla Van'a ve Muş'a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...