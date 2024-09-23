Bulanık Varto yolunda düğüne giden minibüs kaza yaptı: 20 yaralı!

23 Eylül 2024 19:53 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 19:53

Muş'ta düğüne gidenleri taşıyan minibüs takla attı. Feci kazada 20 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor...

Freni boşalan tır, araçları adeta biçti: Çok sayıda yaralı var

Freni boşalan tır, araçları adeta biçti: Çok sayıda yaralı var

Muş’ta içinde düğüne gidenlerin bulunduğu minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye kaza, Bulanık-Varto karayolunda meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Varto ilçesine bağlı Yurttutan köyünden Bulanık ilçesine bağlı Köprüyolu köyüne düğüne giden Mehmet Ali Aktaş yönetimindeki minibüs, Köprüyolu köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı.

20 YARALI VAR!

Kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından yaralılardan bazıları ambulansla Van'a ve Muş'a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.