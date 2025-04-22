Bülent Arınç'ın CHP'ye katılacağı iddiasına farklı yorum: O politikaları savunanlar AK Parti'den CHP'ye yöneldi

AK Parti kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı ve AK Parti Milletvekili Bülent Arınç'ın, İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili sözleri gündem olurken TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında Gazeteci Nuray Başaran'dan farklı bir değerlendirme geldi.

Son günlerde siyaset arenasındaki hareketlilik farklı politik cephelerden sürpriz açıklamaları da beraberinde getiriyor. Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucu isimleri arasında yer alan Bülent Arınç'ın İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri gündemi hareketlendirdi.

"ARINÇ'IN CHP'YE GEÇECEĞİ ŞAKA DENİYOR AMA..."

Arınç'ın CHP'ye geçeceği yönündeki iddialar doğrulanmazken TGRT Haber ekranlarında seyirciyle buluşan Taksim Meydanı programında önemli bir bilgi paylaşıldı.

Gazeteci Nuray Başaran, “Bülent Arınç’ın CHP’ye geçmesi bile kulislerde konuşuluyor. Şaka deniliyor ama..." diyerek kritik bir tespitte bulundu. Başaran sözlerinin devamında "15 Temmuz'dan sonra Atlantikçi politikaları savunanlar, AK Parti içerisinde çok vücut bulamadı biliyorsunuz. CHP’ye yöneldi. CHP ulusalcıların var olduğu parti olmaktan çıktı, son zamanda bu konu da çok tartışılıyor.” ifadelerini kullandı.

Başaran yaptığı yorumla Türkiye'deki siyaset zemininde 15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ'nün yürüttüğü darbe girişiminin etkisine ve sürpriz isimlerden beklenmedik açıklamaların gelmesindeki arka plana farklı bir bakış ortaya koydu.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Arınç tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında "Siyasi tutukluluk hiç olmamalı. Demirtaş için de demiştim. Esenyurt’tan başlayarak hepsi için yargılamalarda önce iddianame yazılır, suça mahkeme karar verir. Ondan sonra tutuklama ve benzeri hususlar değerlendirilir. Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması esas olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Arınç ayrıca İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesiyle ilgili de "İdare hukuku profesörlerinin hepsinden dinledim. Bu diploma 35 sene sonra iptal edilemez, kazanılmış hak diye bir şey vardır. Bu kazanılmış hakkın, YÖK karar almadıkça bir üniversitenin yönetim kurulunca iptal etmesi yanlış. Bunun yolu, yargısal yolu temin etmektir." demişti.