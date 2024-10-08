Bulgaristan'a giden 100 metrelik gemi Çanakkale’de demirletildi!
Çanakkale Boğazı'ndan geçen kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Bulgaristan'a giden 100 metre boyundaki ‘RAZOUK' isimli kuru yük gemisi demirletildi.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen 100 metre boyundaki ‘RAZOUK' isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Aliağa'dan Bulgaristan'a giden 100 metre boyundaki ‘RAZOUK' isimli kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Karanlık Liman önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
DEMİRLETİLDİ
Kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.
Vay canına makine arızaları hiç hoş olmaz umarım yolcuları iyi bir yere getirirler