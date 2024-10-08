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Bulgaristan'a giden 100 metrelik gemi Çanakkale’de demirletildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ekim 2024 00:37 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 00:37
Bulgaristan&#039;a giden 100 metrelik gemi Çanakkale’de demirletildi!

Çanakkale Boğazı'ndan geçen kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Bulgaristan'a giden 100 metre boyundaki ‘RAZOUK' isimli kuru yük gemisi demirletildi.

Çanakkale Boğazı​'ndan geçen 100 metre boyundaki ‘RAZOUK' isimli kuru yük gemisimakine arızası​ yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Bulgaristan'a giden 100 metre uzunluğundaki gemi Çanakkale’de demirletildi! - 1. Resim

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Aliağa'dan Bulgaristan'a giden 100 metre boyundaki ‘RAZOUK' isimli kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Karanlık Liman önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Bulgaristan'a giden 100 metre uzunluğundaki gemi Çanakkale’de demirletildi! - 2. Resim

DEMİRLETİLDİ

Kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Denizcilik 8 Ekim 2024 00:43

Vay canına makine arızaları hiç hoş olmaz umarım yolcuları iyi bir yere getirirler

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