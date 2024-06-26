Gece vakti ilginç görüntü: Göz, burun ve ağız fark edilebiliyor!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Haziran 2024 03:14 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 03:23
Yüksekova'da gece vakti ilginç görüntü oluştu. Bulutlarda insan yüzü gören bir vatandaş o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde net bir şekilde göz, burun ve ağız fark edilebiliyor…
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan bu ilginç olayda, bir vatandaş gece vakti gökyüzünde bulutlardan oluşan insan yüzüne benzeyen bir görüntüye rastladı ve bu anları cep telefonu ile kaydetti.
O ANLARI KAYDA ALDI
Yüksekova genelinde gece vakti etkili olan yoğun yağışların ardından bulutlarda insan silüeti görüldü. Gece saatlerinde Büyükçiftlik beldesinde balkona çıkan İsmail Onat isimli vatandaş bulutların arasında insan yüzüne benzeyen görüntü olduğunu gördü. Onat o anları ise cep telefonuyla kaydetti.
BALKONA ÇIKARKEN FARK ETTİ
İnsan yüzüne benzeyen manzarayı yağışlardan sonra gördüğünü belirten İsmail Onat, “Malum yağışlar bugün aralıklı sürdü. Ben de balkona çıkıp izlemek istediğim sırada bulutlar arasında insan yüzünün olduğunu gördüm ve cep telefonuyla kaydettim” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı