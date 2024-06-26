Gece vakti ilginç görüntü: Göz, burun ve ağız fark edilebiliyor!

26 Haziran 2024 03:14 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 03:23

İtfaiye, asker ve köylü el ele korkutan yangın için seferber oldu!

İtfaiye, asker ve köylü el ele korkutan yangın için seferber oldu!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan bu ilginç olayda, bir vatandaş gece vakti gökyüzünde bulutlardan oluşan insan yüzüne benzeyen bir görüntüye rastladı ve bu anları cep telefonu ile kaydetti.

O ANLARI KAYDA ALDI

Yüksekova genelinde gece vakti etkili olan yoğun yağışların ardından bulutlarda insan silüeti görüldü. Gece saatlerinde Büyükçiftlik beldesinde balkona çıkan İsmail Onat isimli vatandaş bulutların arasında insan yüzüne benzeyen görüntü olduğunu gördü. Onat o anları ise cep telefonuyla kaydetti.

BALKONA ÇIKARKEN FARK ETTİ

İnsan yüzüne benzeyen manzarayı yağışlardan sonra gördüğünü belirten İsmail Onat, “Malum yağışlar bugün aralıklı sürdü. Ben de balkona çıkıp izlemek istediğim sırada bulutlar arasında insan yüzünün olduğunu gördüm ve cep telefonuyla kaydettim” dedi.