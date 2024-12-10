Bunalıma girdi, evinin camlarını kırıp sokağa fırlattı

10 Aralık 2024 02:59 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 03:11

Konya'da bunalıma girdiği belirtilen bir kişi, evinin balkon camlarını ve plastik parçaları kırarak polise direndi. Bir süre sonra daireye giren polis ekiplerince ikna edilen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde saat 23.00 sıralarında hareketli saatler yaşandı. 3 katlı bir binanın 3. katındaki dairede yaşayan ve bunalıma giren G.K., dairenin balkonunda bulunan camları kırarak sokağa fırlatmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmana girmeye çalışan ekiplere tepki gösteren G.K., bir süre polise direnerek cam ve plastik parçaları kırmaya devam etti. Polis ekipleri bir süre sonra, önce apartmana, ardından G.K.'nin bulunduğu dairenin kapısını açarak içeriye girdi. Polis ekiplerince ikna edilen G.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından daireden çıkartılarak hazırda bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kollarında ve vücudunda kesiler olan G.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.