'Bungalov' çetelerine ağır darbe! 15 milyon TL'lik vurgun yaptılar

04 Kasım 2024 17:11 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 17:12

Tatil yapmak isteyen vatandaşlar dolandırıcıların yeni yöntemiyle karşılaşıyor. Bu kez sahte bungalov sayfalarıyla 15 milyon TL'lik vurgun yapıldı. Polis, çeteye karşı harekete geçti.

Kaçak bungalov davasında skandal savunma: Bu bir kader

Kaçak bungalov davasında skandal savunma: Bu bir kader

Hafta sonu tatilini ve izinli günlerini çeşitli tatil alanlarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar yeni bir dolandırıcılık yöntemine şahit oldu. Sosyal medya platformlarında sahte bungalov tatil sayfaları açıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında sahte bungalov tatil sayfaları açarak 300 vatandaşı dolandıran suç örgütünü takibe aldı.

15 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER

"Sapanca Bungalov" ve "Muğla Fethiye Bungalov Konaklama" gibi isimlerle açılan sahte sayfalar üzerinden dolandırıcılık yapan ve toplamda yaklaşık 15 milyon TL haksız kazanç elde eden 6 şüpheli, Sakarya ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla Kayseri, Antalya ve Mersin'de yakalandı.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'ine ev hapsi cezası verildi. 1 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.