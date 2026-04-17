Samsun’da bungalov ev kiralamak isteyen sağlık teknisyeni bir kadın, sosyal medya üzerinden ulaştığı kişiler tarafından 18 bin 150 TL dolandırıldı.

HABERİN ÖZETİ Bungalov tatili kabusa döndü Samsun'da bungalov ev kiralamak isteyen bir kadın, sosyal medya üzerinden ulaştığı kişiler tarafından 18 bin 150 TL dolandırıldı. Olay, 17 Nisan 2026 tarihinde meydana geldi. Sağlık teknisyeni Dilber Buyun, 'Olive Garden Bungalov' isimli sosyal medya hesabı üzerinden iletişime geçti. İlk etapta 6 bin 150 TL, ardından ek ücret talebiyle 12 bin TL daha gönderildi. Toplamda 18 bin 150 TL maddi kayıp yaşandı. Mağdur, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 17 Nisan 2026 tarihinde meydana geldi. Sağlık teknisyeni Dilber Buyun (19), sosyal medya hesabı üzerinden "Olive Garden Bungalov" isimli hesapla iletişime geçerek günlük kiralama için rezervasyon yaptırmak istedi.

EK ÜCRET TALEP ETTİ

Şahıslarla yapılan görüşmelerin ardından kendisine verilen IBAN hesabına ilk etapta 6 bin 150 TL gönderdi. Daha sonra kendisini muhasebeci olarak tanıtan bir kişi tarafından telefonla aranan Buyun’a, rezervasyonun onaylanması için ek ücret talep edildiği ve gönderilen paranın kısa sürede iade edileceği söylendi. Bunun üzerine verilen farklı bir IBAN hesabına 12 bin TL daha gönderildi.

Şüphe üzerine ikinci kez para göndermeyen Buyun, durumu yakınıyla paylaşınca dolandırıldığını fark etti.Şüphelilerin aynı yöntemle yakını olan başka bir kişiden de para istemesi üzerine dolandırıcılık kesinleşirken, toplamda 18 bin 150 TL maddi kayıp oluştuğu öğrenildi.Mağdur Dilber Buyun, kendisini dolandıran kişi ya da kişiler hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak cezalandırılmalarını talep etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.