Bunlar da lahmacun çetesi! Esnaf çıldırmak üzere: Yaptıkları pes dedirtti

15 Ekim 2024 10:30 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 10:52

İstanbul Arnavutköy'de bulunan restorana dadanan lahmacun çetesi esnafı isyan ettirdi. Restorana gelerek toplu sipariş veren dolandırıcılar, yemeklerini ve tatlılarını yedikten sonra sırra kadem basıyor. 2 ayda üç kez dolandırılan restoran sahibi Savaş Öztürk, "Artık kendimi enayi gibi hissettim. Çıldırmak üzereyim" dedi.

İstanbul​ Arnavutköy'de yaşanan olay esnafı isyan ettirdi. Restorana gelen dolandırıcılar türlü bahanelerle toplu sipariş vermek istedi. Sipariş hazırlanırken de yemek ve tatlı yiyen dolandırıcılar 'hesaba ekle' yalanından sonra sırra kadem bastı. 2 ay içinde üçüncü kez dolandırılan mekan sahibi Savaş Öztürk yaşadıklarını 'çıldırmak üzereyim' diyerek anlattı.

SIRRA KADEM BASTI

İddiaya göre; lahmacun ustasıyım diyerek restorana gelen adam, çocuğuna sünnet yapacağını ve bunun için 500 tane lahmacun yaptırmak istediğini söyledi. Bu sırada restoranda bir şeyler de yiyen dolandırıcı​, IBAN bilgisini isteyip "Hesaba eklersin" diyerek dükkandan ayrıldı. Bir daha ise hiç geri dönmedi.

"ÇILDIRMAK ÜZEREYİM"

İki ayda 3 defa aynı yöntemle kandırılan işletme sahibi hem şikayetçi oldu hem de isyan etti:

"Bu kaçıncı oluyor. Bu nereye kadar böyle gidecek? En son olan olayda artık kendimi enayi gibi hissettim. Çıldırmak üzereyim yani 120 tane lahmacunu yaptık elimizde patladı. Parayı peşin istesek 'Kaçıyor muyuz?' diyorlar. İstemesek bizden gidiyor."