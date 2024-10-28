Bunun adı vahşet! Darp edildi, arabayla ezildi, günlerce komada kaldı

28 Ekim 2024 11:26 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:48

Gün geçmiyor ki bir kadın daha şiddete maruz kalmasın... Bu kez yer İstanbul! 32 yaşındaki anaokulu öğretmeni Buse Berfi Yılmaz, sevgilisi tarafından öldüresiye darp edildi. Genç kadının kafasını duvarlara vurarak şiddet uygulayan cani adam bununla da yetinmedi. Olaydan birkaç gün sonra 39 yaşındaki Ahmet Hasan T, kadının üzerine aracını sürdü. Genç kadının kemikleri kırıldı, günlerce komada kaldı. Canı sevgiliye ise "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Kadına şiddet ve kadın cinayetlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son yer İstanbul​ oldu. Eşinden boşanan ve bir çocuk sahibi olan anaokulu öğretmeni Buse Berfi Yılmaz yaklaşık bir sene önce Ahmet Hasan T. ile tanıştı. Kısa sürede duygusal birliktelik yaşamaya başlayan çift, ilişkilerinin 7'nci ayında tartışmaya başladı.

İkili arasındaki tartışmalar git gide şiddetlenirken, genç öğretmen geçtiğimiz yıl 12 Mayıs'ta sevgilisi tarafından öldüresiye darp edildi. İddiaya göre cani adam, Buse Berfi Yılmaz'ın kafasını duvarlara vurdu, tekme tokat dövdü.

ARABAYI ÇARESİZ KADININ ÜSTÜNE SÜRDÜ

Çaresiz kalan kadın, olayın ardından çocukluk arkadaşı Nilay K'yı görüntülü arayarak sevgilisinin onu dövdüğünü söyleyerek yardım istedi. Fakat konuşmaları duyan Ahmet Hasan T, bu buluşmaya engel oldu. Olaydan 2 gün sonra ikili aynı araçta seyir halindeyken tartışma başladı. Genç kadın araçtan indi ancak cani adam aracı genç kadının üzerine sürdü. Ağır yaralanan Yılmaz, 10 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Yaşanan korkunç olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Ahmet Hasan T., 29 Mayıs 2024 günü İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Buse Berfi Yılmaz, yaşam savaşından galip çıktı. Savcılık, bu süreçte şüpheli Ahmet Hasan T'nin "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. İddianamede müşteki Yılmaz'ın erkek arkadaşının kendisine bilerek çarptığını ve şikayetçi olduğunu söylediği belirtildi.

'SENİ DE BUSE'Yİ DE ÖLDÜRECEĞİM'

İddianamede müştekinin arkadaşı Nilay K'nın ifadesine de yer verildi. Nilay K. ifadesinde "Buse benim çocukluk arkadaşım, 2 yıldır aynı atölyede öğretmenlik yapıyoruz. Buse'nin sevgilisinden sürekli dayak yediğini biliyorum. En son görüntülü konuştuğumuzda Ahmet'ten yine dayak yediğini söyledi, vücudundaki morlukları ve boynundaki çizikleri gösterdi. Hatta konuşurken bana gelmek üzere evden ayrılmıştı. Ancak önce Ahmet'le buluşacağını söyledi. O arada Ahmet beni aradı ve bana "Bak gör nasıl barışıyorum. Seni de hayatından çıkarttırıyorum. Seni de, Buseyi de öldüreceğim" dedi. Sonra Buse bana gelmedi" şeklinde konuştu.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheli Ahmet Hasan T.'ye "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ettiği takdirde şüpheli adamın yargılanmasına başlanacak.