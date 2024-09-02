Bunun adı vicdansızlık! Engelli genci tuzağına düşürdü! Kredi çekti, hesabını boşalttı

02 Eylül 2024 10:08 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:44

Sinop'ta yaşayan ve bir okulda hizmetli olarak çalışan zihinsel engelli Erdoğan Musluoğlu, vicdansız Baykal Demir isimli tanıdığının mağduru oldu. Musluoğlu, Çocuk Esirgeme Kurumu yurtlarında kaldıktan sonra devletin bu yurtlarda kalan kişilere sağladığı imkân sayesinde Sinop merkezde bir okulda hizmetli olarak çalışmaya başladı.

Baykal Demir, yaşadığı yerden tanıdığı, zihinsel engelli bulunan Musluoğlu'nun durumundan faydalandı. Musluoğlu'nun maaş hesabının olduğu banka uygulamasını kendi telefonuna indiren Demir, iletişim bilgilerini de kendi bilgileriyle değiştirdi.

HESABINI YAVAŞ YAVAŞ BOŞALTTI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; haziran ayından itibaren Erdoğan Musluoğlu'nun mobil bankacılık uygulamasını kullanan Baykal Demir, 2 Haziran'da önce ayakkabı ve market alışverişi yaptı. Ardından 5 Haziran'da mobil bankacılık üzerinden 25 bin TL kredi çekti.

6 Haziran'da ise mobil bankacılık üzerinden Baykal Demir'in eşi olan F. Demir'e 30 bin TL, oğlu H. Demir'e ise 8 bin TL gönderildi. Yine 6 Haziran'da mobil bankacılık üzerinden nakit avans çekilerek Baykal Demir'in oğlu H. Demir'in hesabına 25 bin lira gönderildi.

PARALARI AİLESİNE VE TANIDIKLARINA GÖNDERDİ

Erdoğan Musluoğlu'nun hesabı üzerinden sürekli işlem gerçekleştiren Baykal Demir, 6 Haziran'da ek hesaptan 88 bin TL çekti. 7 Haziran'da yine mobil bankacılık üzerinden Ö.D., adına bin TL ve 6 bin TL olmak üzere 7 bin TL gönderildi. 8 Haziran'da T.Ü, adına bin TL gönderilirken 8 ve 9 Haziran tarihlerinde mobil bankacılık üzerinden kare kod ile para çekildi.

Baykal Demir, 10 Haziran'da kızı Z. Demir adına 11 bin TL, T.Ü., adına 11 bin TL, karısı F. Demir'in hesabına 25 bin TL, Ö.D., adına 5 ve 15 bin TL olmak üzere 20 bin TL gönderdi. Yine Baykal Demir'in Z.D. adlı bir kadına da 14 bin 700 TL para gönderdiği ve açıklama kısmına borç ödemesi yazdığı dikkat çekti.

HEM KREDİ ÇEKTİ HEM EK HESABA BORÇLANDIRDI

İşlemlerini sürdüren Baykal Demir, 10 Haziran'da mobil bankacılık üzerinden 62 bin 650 TL kredi çekildi. Hemen akabinde ise oğlu H. Demir, hesabına 25 bin TL gönderildi.

12 Haziran'da yeniden 67 bin 750 TL kredi çekilirken farklı tarihlerde Erdoğan Musluoğlu'nun mobil bankacılığı üzerinden ek hesaptan ve kredi çekilerek yüksek miktardaki paralar Baykal Demir'in tanıdıklarının hesabına aktarıldı. Ayrıca talihsiz adamın adına kredi kartı çıkaran Demir, kuyumcudan135 bin lira tutarında harcama yaptı.

GERÇEK İZNE KARDEŞİNİN YANINA GİDİNCE ORTA ÇIKTI

Baykal Demir, hesaptan yaptığı para transferlerinin bazılarının açıklamasına borç ödeme yazarken bazı ödemelerine ise herhangi bir açıklama yazmadı. Demir''in ayrıca Musluoğlu'nun 15 Haziran ve 15 Temmuz'da yatan maaşlarını da hemen hemen başka hesaplara transfer ettiği ortaya çıktı.

Ağustos ayına kadar devam eden bu durum, Erdoğan Musluoğlu'nun kardeşi Yakup Musluoğlu'nun yıllık izin için Sinop'a gelmesiyle son buldu. Kardeşinin hesabını inceleyen ve banka hesabındaki borçları soran Yakup Musluoğlu, kardeşinden bilmiyorum şekilde cevap alınca önce bankaya gitti ardından ise polise giderek şikayetçi oldu. Ayrıca şikayet üzerine savcılık talimatıyla Erdoğan Musluoğlu, psikiyatri servisine sevk edilerek hakkında rapor alındı.

"PARAYI BABAM GÖNDERDİ"

Erdoğan Musluoğlu'nun yakınları hesap hareketlerinde para gönderildiği belirlenen Baykal Demir'in eşi F. Demir ile oğlu H. Demir'e ulaştı. Eşi, kendisinin banka kartını eşi Baykal Demir'in kullandığını söylerken oğlu H. Demir ise babasının kendisine birkaç defa para gönderdiğini ancak daha fazla para göndermemesini söylediği belirtildi. Ancak hesap hareketlerine göre H. Demir'e sürekli para gönderildiği belirtildi.