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Burdur Belediyesinde güvenlik görevlisi intihar etti: Bıraktığı not ise dikkat çekti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Temmuz 2024 04:29 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 04:30

Burdur Belediyesi güvenlik personeli, gece nöbetini devralmaya gelen mesai arkadaşı tarafından kanlar içinde ölü olarak bulundu. Silahıyla intihar ettiği ortaya çıkan güvenlik görevlisinin bıraktığı not ise dikkat çekti.

Burdur Belediyesi saat 00.00 sıralarında akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre belediyede 16.00-00.00 nöbetinde tek başına görevde olan güvenlik görevlisi Yalçın G. (31) nöbet değişimine gelen bir başka güvenlik görevlisi tarafından yerde kanlar içinde bulundu. 

İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Belediyede çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından masada görevli tarafından bırakılan ve üzerinde “Ölümümden kimse sorumlu değildir.” yazılı not bulununca Yalçın G.'nin kendi silahıyla hayatına son verdiği tespit edildi.

Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi intihar etti: Bıraktığı not ise dikkat çekti - 1. Resim

Öte yandan acı haberi alıp belediyeye koşan ailesi, arkadaşları, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve belediye çalışanları büyük üzüntü yaşadı.

Yalçın G.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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