Burdur Belediyesinde güvenlik görevlisi intihar etti: Bıraktığı not ise dikkat çekti

18 Temmuz 2024 04:29 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 04:30

Evine gelen su faturası ile neye uğradığını şaşırdı! Tutarı görünce şoke oldu

Evine gelen su faturası ile neye uğradığını şaşırdı! Tutarı görünce şoke oldu

Bir anda yere yığıldı, kimse ne olduğunu anlamadı!

Bir anda yere yığıldı, kimse ne olduğunu anlamadı!

Burdur Belediyesi saat 00.00 sıralarında akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre belediyede 16.00-00.00 nöbetinde tek başına görevde olan güvenlik görevlisi Yalçın G. (31) nöbet değişimine gelen bir başka güvenlik görevlisi tarafından yerde kanlar içinde bulundu.

İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Belediyede çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından masada görevli tarafından bırakılan ve üzerinde “Ölümümden kimse sorumlu değildir.” yazılı not bulununca Yalçın G.'nin kendi silahıyla hayatına son verdiği tespit edildi.

Öte yandan acı haberi alıp belediyeye koşan ailesi, arkadaşları, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve belediye çalışanları büyük üzüntü yaşadı.

Yalçın G.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.