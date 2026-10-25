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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 20:24

Burdur Şeker Fabrikası özelleşti mi?

Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesinin iptal edilmesinin ardından fabrikanın geleceği merak konusu oldu. Peki, Burdur Şeker Fabrikası özelleşti mi, kime kaldı?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Burdur Şeker Fabrikası özelleşti mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 20:24

Burdur, Yozgat ve Ilgın Şeker Fabrikaları'nın özelleştirme ihaleleri, ihaleyi kazanan firmaların süre uzatma taleplerine rağmen teminat mektuplarını teslim etmemeleri nedeniyle iptal edildi. Dönemin AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, iptal kararının Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığını açıkladı. Kararın ardından Burdur Şeker Fabrikası'nın Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesinde kalacağı bildirildi.

BURDUR ŞEKER FABRİKASI ÖZELLEŞTİ Mİ?

Burdur Şeker Fabrikası özelleştirilmedi. Özelleştirme kapsamında ihaleye çıkarılan fabrikanın ihalesi, gerekli teminat mektubunun teslim edilmemesi nedeniyle iptal edildi. İptal kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığı açıklandı.

Burdur Şeker Fabrikası özelleşti mi?

Böylece Burdur Şeker Fabrikası, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesinde kaldı.

BURDUR ŞEKER FABRİKASI NEDEN ÖZELLEŞTİRİLMEDİ?

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in açıklamasına göre, Burdur, Yozgat ve Ilgın Şeker Fabrikaları'nın ihalelerini kazanan firmalar süre uzatma talebinde bulundu. Ancak firmaların teminat mektuplarını Özelleştirme İdaresi Başkanlığına teslim etmemesi üzerine ihalelerin iptali için işlem başlatıldı.

Burdur Şeker Fabrikası özelleşti mi?

İptal yazılarının Cumhurbaşkanlığına sunulmasının ardından karar onaylandı ve üç fabrikanın özelleştirme ihaleleri iptal edildi.

BURDUR ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Bayram Özçelik, Burdur Şeker Fabrikası'nın kentin ekonomik açıdan önemli kuruluşlarından biri olduğunu belirterek fabrikanın pancar kotaları çerçevesinde önümüzdeki yıllarda da üretim kampanyalarında çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Özçelik, fabrikanın Burdur ve komşu illerdeki üreticilerin pancarlarını işlemeyi sürdüreceğini kaydetti. Ayrıca fabrikanın bakım ve onarım çalışmalarının takip edildiğini, yeni dönemde teknolojik yeniliklerin ve yeni üretim yöntemlerinin uygulanmasının hedeflendiğini belirtti.

HANGİ ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRME İHALESİ İPTAL EDİLDİ?

Özelleştirme ihaleleri iptal edilen fabrikalar şunlar oldu:

  • Burdur Şeker Fabrikası
  • Yozgat Şeker Fabrikası
  • Ilgın Şeker Fabrikası

İhalelerin iptal edilmesiyle üç fabrika da Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesinde kaldı.

ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#Burdur Şeker Fabrikası
#Yozgat Şeker Fabrikası
#Ilgın Şeker Fabrikası
#Bayram Özçelik
#Gündem
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