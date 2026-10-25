Burdur Şeker Fabrikası özelleşti mi?

Burdur, Yozgat ve Ilgın Şeker Fabrikaları'nın özelleştirme ihaleleri, ihaleyi kazanan firmaların süre uzatma taleplerine rağmen teminat mektuplarını teslim etmemeleri nedeniyle iptal edildi. Dönemin AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, iptal kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını açıkladı. Kararın ardından Burdur Şeker Fabrikası'nın Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesinde kalacağı bildirildi.

BURDUR ŞEKER FABRİKASI ÖZELLEŞTİ Mİ?

Burdur Şeker Fabrikası özelleştirilmedi. Özelleştirme kapsamında ihaleye çıkarılan fabrikanın ihalesi, gerekli teminat mektubunun teslim edilmemesi nedeniyle iptal edildi. İptal kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığı açıklandı.

Böylece Burdur Şeker Fabrikası, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesinde kaldı.

BURDUR ŞEKER FABRİKASI NEDEN ÖZELLEŞTİRİLMEDİ?

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in açıklamasına göre, Burdur, Yozgat ve Ilgın Şeker Fabrikaları'nın ihalelerini kazanan firmalar süre uzatma talebinde bulundu. Ancak firmaların teminat mektuplarını Özelleştirme İdaresi Başkanlığına teslim etmemesi üzerine ihalelerin iptali için işlem başlatıldı.

İptal yazılarının Cumhurbaşkanlığına sunulmasının ardından karar onaylandı ve üç fabrikanın özelleştirme ihaleleri iptal edildi.

BURDUR ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Bayram Özçelik, Burdur Şeker Fabrikası'nın kentin ekonomik açıdan önemli kuruluşlarından biri olduğunu belirterek fabrikanın pancar kotaları çerçevesinde önümüzdeki yıllarda da üretim kampanyalarında çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Özçelik, fabrikanın Burdur ve komşu illerdeki üreticilerin pancarlarını işlemeyi sürdüreceğini kaydetti. Ayrıca fabrikanın bakım ve onarım çalışmalarının takip edildiğini, yeni dönemde teknolojik yeniliklerin ve yeni üretim yöntemlerinin uygulanmasının hedeflendiğini belirtti.

HANGİ ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRME İHALESİ İPTAL EDİLDİ?

Özelleştirme ihaleleri iptal edilen fabrikalar şunlar oldu:

Burdur Şeker Fabrikası

Yozgat Şeker Fabrikası

Ilgın Şeker Fabrikası

İhalelerin iptal edilmesiyle üç fabrika da Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesinde kaldı.