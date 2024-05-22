Burdur'da 13 yaşındaki iki çocuktan acı haber geldi

22 May 2024 12:43 - Güncelleme : 22 May 2024 12:44

Burdur'da 18 Mayıs akşamı saat 20.00 sıralarında meydana gelen feci kazada edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki Mehmet Sefa Sayın idaresindeki motosiklet ile Yaşar D. (40) idaresindeki kamyonet Mustafa Özkan Caddesi kavşağında çarpıştı.

MOTOSİKLETTEKİ 2 ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Sefa Sayın ve yolcu olarak bulunan Bayram Sezgin (13) ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bilinçleri kapalı olan ve kalp masajı yapılan yaralılar ambulans ile önce Bucak Devlet Hastanesi’ne, buradan da biri Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne diğeri ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyonet sürücüsü de ifadesi alınmak üzeri polis merkezine götürüldü.

İKİ ACI HABER GELDİ

Antalya’da tedavi altında olan ve durumları kritik olan çocuklardan Mehmet Sefa Sayın kazadan bir gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybederken, diğer yaralı çocuk Bayram Sezgin ise 3 gün sonra hayatını kaybetti. Çocukların cenazesi Bucak’ta defnedildi.