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Burdur’da bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Haziran 2024 06:46 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 07:05
Burdur’da bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Burdur’da aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Burdur’un Yeşilova ilçesinde saat 00.30 sıralarında bıçaklı kavga meydana geldi. 24 yaşındaki M.Y. evde oturduğu esnada, sokakta babası R.Y. (49) ve kardeşi H.A.Y.’nin (18) aralarında husumet bulunan V.K. (30) ve babası M.K. (55) ile kavga ettiğini görünce evden aldığı bıçak ile kavgaya dahil oldu. 

4 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Çıkan kavgada V.K. 4 farklı yerinden bıçaklanırken kavgayı ayırmak isteyen V.K.’nın arkadaşı B.T. (26) de bacak bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin 122 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı yatıştırırken sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla önce Yeşilova Devlet Hastanesi’ne daha sonra da Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

V.K. ve B.T.’yi bıçaklayan M.Y. ise polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan aldığı bıçak darbeleri ile çok fazla kan kaybeden ve durumu ağır olan V.K. ameliyata alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından M.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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