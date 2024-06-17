Burdur'da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
17 Haziran 2024 05:31 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 05:32
Burdur'un Çavdır ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Depremin adresi bu kez Burdur.
AFAD'tan alınan bilgilere göre 3,5 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Çavdır ilçesi.
Deprem saat 05.19 sularında meydana gelirken, derinliği ise 28.33 kilometre olarak açıklandı.
Kaynak: TGRT Haber