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Burdur'da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
17 Haziran 2024 05:31 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 05:32
Burdur&#039;da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Burdur'un Çavdır ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Depremin adresi bu kez Burdur.

AFAD'tan alınan bilgilere göre 3,5 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Çavdır ilçesi.

Deprem saat 05.19 sularında meydana gelirken, derinliği ise 28.33 kilometre olarak açıklandı. 

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Kaynak: TGRT Haber
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