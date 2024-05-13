Burdur'da evinde yalnız yaşayan adam ölü halde bulundu! 

13 May 2024 00:13 - Güncelleme : 13 May 2024 00:20

Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte pusu: Ölü ve yaralı var!

Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte pusu: Ölü ve yaralı var!

Diyarbakır’da damat dehşeti: Ölü ve yaralılar var!

Diyarbakır’da damat dehşeti: Ölü ve yaralılar var!

Burdur'un Değirmenler Mahallesi Divan Baba Caddesi'nde bulunan tek katlı bir evde gece 21.30 sularında yaşanan olayda, tek başına yaşayan 64 yaşındaki Şahin Korkmaz'dan bir süredir haber alamayan komşuları, evin ışıklarının yanmasına rağmen kapının açılmaması üzerine durumu Korkmaz'ın oğluna bildirdi.

Olay yerine gelen oğlu, evin çatısından içeri girerek babasını yerde hareketsiz halde buldu ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, olay yerine intikal eden sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Adli tabip ve polis ekiplerinin gerçekleştirdiği ön inceleme sonucunda, Korkmaz'ın ölüm sebebi doğal olarak değerlendirildi ve cenazesi morga kaldırıldı.