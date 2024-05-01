Burdur'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Biri çocuk 4 kişi ağır yaralı

01 May 2024 00:00 - Güncelleme : 01 May 2024 00:06

Burdur’un Tefenni ilçesi Seydiler Köyü yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Şeref V. (46) idaresinde olan 20 ADS 256 plakalı otomobil ile Aytekin K. (53) idaresindeki 15 FF 774 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte 15 FF 774 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep A. (27) ve Mehmet A. (8) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tefenni Devlet Hastanesi’ne ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, durumu öğrenen yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.