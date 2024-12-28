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Bursa'da bazı deniz otobüsü seferleri iptal oldu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Aralık 2024 23:45 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 00:22
Bursa&#039;da bazı deniz otobüsü seferleri iptal oldu!

Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki bazı seferleri iptal edildi. Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan duyuruda iptal edilen seferler duyuruldu...

Bursa​ Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul​ arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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