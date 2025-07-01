Bursa depremi hangi ilimizi etkiledi? Osman Bektaş açıkladı: ''Bu hatta tehlike arttı'

Bursa'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan önemli açıklamalar geldi. Stres artışının olduğunu belirten Bektaş, deprem riskinin arttığı bölgeyi açıkladı.

Bursa'da peş peşe meydana gelen 3,9 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından uzmanlardan açıklama geldi. 70 dakika arayla yaşanan depremleri değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, Bursa ve çevresi için deprem riskinin yükseldiğini belirtti.

"BU BÖLGEDE DEPREM RİSKİ ARTTI"

Bursa-Çanakkale arasına dikkat çeken Bektaş, "KAF'ın Güney Kolunda, Gemlik Körfezinde, dolaysıyla Bursanın deprem tehlikesi neden arttı?

1939 Erzincan depremi batıya göçederek KAF'ın Güney Kolunda, Mudurnu Vadisinde, 1957-1967 M >7 depremleriyle Gemlik Körfezine stres transferi yapmıştır.

KAF'ın Kuzey Kolunda 1999 İzmit ve Düzce M>7 depremleri Güney Kola stres transferi yaparak Gemlik Körfezi faylarında stres artışına neden olmuştur

Sonuç: Yukarıdaki iki temel deprem parametresi KAF'ın Güney Kolunda, Bursa-Çanakkale hattında, deprem tehlikesini artırmıştır." ifadelerini kullandı.