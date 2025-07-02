Bursa depremi sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama! 'Tehlikeli bir yer'

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Bursa'da saat 13:57 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bir açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür "Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer" dedi.

Bursa dün art arda meydana gelen 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki iki depremin ardından bugün de sallandı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere merkez üssü Gemlik ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 7.5 km olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/1940366602475593822

"TEHLİKELİ BİR YER"

Bursa'da meydana gelen sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilirken Prof. Dr. Naci Görür'den deprem ile ilgili bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tehlikeli bir yer" diyen Görür şu ifadeleri kullandı;

"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da yine 4,4 deprem. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF’ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. Deprem dirençli Gemlik üzerinde ciddiyetle durulmalıdır."

https://x.com/nacigorur/status/1940376567361790019