Bursa, Harmancık'ta gerginliğe neden olan şüpheli araç emniyette

Harmancık’ta günlerdir süren orman yangınıyla mücadele devam ederken, ormanlık alanda görülen 03 HK 184 plakalı bir araç ihbarı ilçede hareketli anlar yaşattı. Polis, ihbar üzerine aracı ve kimliği tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Araç, İlçe Emniyet Amirliği’ne getirilirken, şahsın yangınla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

KALABALIK EMNİYET ÖNÜNDE TOPLANDI

Şüpheli şahsın gözaltına alındığı haberi hızla yayılınca, Harmancıklılar polis merkezi önünde birikti. Öfkeli kalabalık, yangının sorumlularına dair cevap ararken, polis ekipleri kalabalığa sakin olmaları çağrısında bulundu. Yetkililer, “Konu titizlikle inceleniyor, lütfen dağılın,” diyerek gerginliği yatıştırmaya çalıştı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin durumu, görgü tanıklarının ifadeleri ve detaylı incelemeler sonrası netleşecek. Yangının çıkış nedenine dair tüm iddialar mercek altına alınırken, polis ve jandarma bölgede güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

YANGIN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Harmancık’ta alevlerle mücadele aralıksız devam ediyor. Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar güvenli bölgelere taşınırken, yangının kontrol altına alınması için ekipler gece gündüz çalışıyor. İlçede hem alevlerin hem de şüpheli araç gerginliğinin gölgesinde endişeli bir bekleyiş hakim.