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 | Ali Osman Polat

Bursa, Harmancık'ta gerginliğe neden olan şüpheli araç emniyette

Bursa’nın Harmancık ilçesinde 5-6 köyü boşalttıran orman yangınıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı, 03 plakalı araç emniyete çekildi. Öfkeli kalabalık polis merkezi önünde toplanırken, yetkililer sükunet çağrısı yaptı.

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Bursa, Harmancık'ta gerginliğe neden olan şüpheli araç emniyette
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 01:16
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 01:16

Harmancık’ta günlerdir süren orman yangınıyla mücadele devam ederken, ormanlık alanda görülen 03 HK 184 plakalı bir araç ihbarı ilçede hareketli anlar yaşattı. , ihbar üzerine aracı ve kimliği tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Araç, İlçe Emniyet Amirliği’ne getirilirken, şahsın yangınla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Bursa, Harmancık'ta gerginliğe neden olan şüpheli araç emniyette

KALABALIK EMNİYET ÖNÜNDE TOPLANDI

şahsın gözaltına alındığı haberi hızla yayılınca, Harmancıklılar polis merkezi önünde birikti. Öfkeli kalabalık, yangının sorumlularına dair cevap ararken, polis ekipleri kalabalığa sakin olmaları çağrısında bulundu. Yetkililer, “Konu titizlikle inceleniyor, lütfen dağılın,” diyerek gerginliği yatıştırmaya çalıştı.

Bursa, Harmancık'ta gerginliğe neden olan şüpheli araç emniyette

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin durumu, görgü tanıklarının ifadeleri ve detaylı incelemeler sonrası netleşecek. Yangının çıkış nedenine dair tüm iddialar mercek altına alınırken, polis ve jandarma bölgede güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

Bursa, Harmancık'ta gerginliğe neden olan şüpheli araç emniyette

YANGIN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Harmancık’ta alevlerle mücadele aralıksız devam ediyor. Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar güvenli bölgelere taşınırken, yangının kontrol altına alınması için ekipler gece gündüz çalışıyor. İlçede hem alevlerin hem de şüpheli araç gerginliğinin gölgesinde endişeli bir bekleyiş hakim.

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