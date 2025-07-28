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 | Ali Osman Polat

Bursa, Harmancık'ta şüpheli araç gerginliği!

Bursa’nın Harmancık ilçesinde 30 saati aşkın süredir devam eden orman yangını, 5-6 köyün tahliyesine neden olurken, bir şüpheli araç ihbarı ilçede tansiyonu yükseltti. Şüpheli bir kişinin gözaltına alınmasıyla halk polis merkezi önünde toplandı.

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Bursa, Harmancık'ta şüpheli araç gerginliği!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 00:26

Harmancık’ta başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan , 5-6 köyün amacıyla edilmesine yol açtı. 30 saatten fazla süredir devam eden alevlerle mücadelede ekipler, havadan ve karadan yoğun çaba sarf ediyor. Yangının boyutu, bölge halkını tedirgin ederken, tahliye edilen köylerdekiler güvenli alanlara taşındı.

Bursa, Harmancık'ta şüpheli araç gerginliği!

ŞÜPHELİ ARAÇ İHBARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Yangın devam ederken, ormanlık alanda 03 plakalı bir araçtan şüphelenildiği ihbarı geldi. İddialara göre, araçta yangınla bağlantılı olabilecek bir kişi tespit edildi ve polis tarafından gözaltına alındı. Bu haber, ilçede hızla yayıldı ve öfkeli kalabalık, polis merkezi önünde toplandı. Harmancıklılar, yangının çıkış nedeni hakkında endişeli sorularını dile getirdi.

Bursa, Harmancık'ta şüpheli araç gerginliği!

POLİS İNCELEMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Güvenlik kaynakları, gözaltına alınan kişinin yangınla bağlantısının henüz netleşmediğini, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Polis, emniyet önünde toplanan kalabalığa sakin olmaları ve dağılmaları yönünde çağrı yaptı. Valilik, tüm iddiaların ve görgü tanıklarının ifadelerinin detaylı bir şekilde incelendiğini bildirdi.

Bursa, Harmancık'ta şüpheli araç gerginliği!

ALEVLERLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yangına müdahale çalışmaları aralıksız sürerken, polis ve jandarma bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler seferber olmuş durumda. Harmancık halkı, hem alevlerin söndürülmesini hem de olayın sorumlularının ortaya çıkarılmasını bekliyor.

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