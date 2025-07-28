Bursa, Harmancık'ta şüpheli araç gerginliği!

Harmancık’ta başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, 5-6 köyün güvenlik amacıyla tahliye edilmesine yol açtı. 30 saatten fazla süredir devam eden alevlerle mücadelede ekipler, havadan ve karadan yoğun çaba sarf ediyor. Yangının boyutu, bölge halkını tedirgin ederken, tahliye edilen köylerdekiler güvenli alanlara taşındı.

ŞÜPHELİ ARAÇ İHBARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Yangın devam ederken, ormanlık alanda 03 plakalı bir araçtan şüphelenildiği ihbarı geldi. İddialara göre, araçta yangınla bağlantılı olabilecek bir kişi tespit edildi ve polis tarafından gözaltına alındı. Bu haber, ilçede hızla yayıldı ve öfkeli kalabalık, polis merkezi önünde toplandı. Harmancıklılar, yangının çıkış nedeni hakkında endişeli sorularını dile getirdi.

POLİS İNCELEMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Güvenlik kaynakları, gözaltına alınan kişinin yangınla bağlantısının henüz netleşmediğini, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Polis, emniyet önünde toplanan kalabalığa sakin olmaları ve dağılmaları yönünde çağrı yaptı. Valilik, tüm iddiaların ve görgü tanıklarının ifadelerinin detaylı bir şekilde incelendiğini bildirdi.

ALEVLERLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yangına müdahale çalışmaları aralıksız sürerken, polis ve jandarma bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler seferber olmuş durumda. Harmancık halkı, hem alevlerin söndürülmesini hem de olayın sorumlularının ortaya çıkarılmasını bekliyor.