Bursa korkutan fabrika yangını! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler müdahale ediyor

23 Temmuz 2024 10:28 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:56

Bursa'da bir fabrika'da korku dolu anlar yaşandı.

Vakıfköy Mahallesinde bulunan kağıt ve elyaf üretimi yaptığı öğrenilen bir fabrikada saat 10.00 sularında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

ÇEVREDEKİ EVLER BOŞALTILDI

Bina boyunca yükselen alevler sebebiyle yangının sıçraması ihtimali gözetilerek çevredeki evler tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangının olduğu fabrikaya yakın mesafede bulunan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde konumlanan toplumsal olaylara müdahalede kullanılan TOMA araçları ilk müdahaleyi yaptı.

YANGIN 4 FABRİKAYA SIÇRADI

Hammaddelerin kısa sürede tutuşmasıyla büyüyen alevler çevredeki kağıt, tekstil, köpük olmak üzere 4 fabrikaya sıçradı.

Büyükşehir Belediyesi Tarım Aş.'nin sulama tankerleri ve çok sayıda ekiple müdahale edilen fabrika yangınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.