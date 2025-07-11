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 | Yusuf Özgür Bülbül

Bursa ve Balıkesir sınırında orman yangını büyüyor: Köy tahliye edildi

Bursa'nın Büyükorhan ile Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle giderek yayılıyor. Alevlerin tehdit ettiği Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi, yetkililer tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 20:43

’nın Büyükorhan ilçesi ile ’in ilçesi arasında başlayan yangını büyüyor. Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi tehdidi sebebiyle boşaltıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ederken, rüzgarın bölgede etkili olduğu öğrenildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve helikopteri ile müdahale başlatıldı. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Bursa ve Balıkesir sınırında orman yangını büyüyor: Köy tahliye edildi

BALIKESİR VALİSİ USTAOĞLU: 174 PERSONEL GÖREVDE

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Dursunbey ilçemiz Bayıryüzügüney ve Adaören Mahalleleri kırsalı ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangına, 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 kepçe, 16 hizmet aracı, 2 TOMA aracı, 3 ambulans, 6 otobüs ve toplam 174 personelle müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı.
Yangının tehdit ettiği Dursunbey'e bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgedeki söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Bursa ve Balıkesir'den giden hava araçlarının hava kararıncaya kadar müdahaleye devam edeceği öğrenildi.

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#Gündem
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