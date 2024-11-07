Bursa ve Balıkesir’de orman yangını büyüyor: Ekipler seferber oldu!

07 Kasım 2024 19:29 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 19:38

Bursa ile Balıkesir il sınırı arasındaki orman yangını büyüyerek devam ediyor. Ekipler, 1 helikopter, 28 araç ve 62 personelle yangını söndürmek için mücadele ediyor.

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Bursa'da iki farklı noktada çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı, diğerinin söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Piribeyler ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören mahalleleri arasındaki tarım alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki ormana sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükorhan, Orhaneli, Harmancık ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 1 helikopter, 28 araç ve 62 personelle yangını söndürmek için mücadele ediyor. Karacabey ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ise ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi sınırındaki Osmanlar, Mazlumlar, Piribeyler ve Adaören mahalleleri arasında saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 100 araç 17 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 helikopter, 12 iş makinası 350 personel ile karadan ve havadan müdahale ediliyor. Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri ile Bursa'nın Büyükorhan ilçeleri sınırındaki 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye için hazır bekletiliyor.