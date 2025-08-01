Bursa Yenişehir'de orman yangını! Ekipler harekete geçti

Türkiye'nin birçok ilinde orman yangınlarıyla mücadele sürerken Bursa'dan korkutan haber geldi. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi Yenişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve toplam 62 personel sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Yangının köy yerleşim alanlarını tehdit etmediği, sadece ormanlık alanda etkili olduğu belirtildi.