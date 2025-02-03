Bursa'da 2 fabrika saatlerdir alev alev yanıyor! Ekipler seferber oldu

03 Şubat 2025 09:56 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 10:01

Bursa'da sabahın ilk saatlerinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Tekstil fabrikasına da sıçrayan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Çalışanlar yangına müdahale etse de başarılı olamadı. Alevler kısa sürede büyüdü ve yan tarafında bulunan tekstil fabrikasına da sıçradı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri devam ediyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

2 fabrika çalışanlarının söndürmeye çalıştığı alevlere, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de çok sayıda araç ve personelle müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi Belediyesine ait su tankerleri de hazır bulundu.

Soğutma çalışması için ekiplerin hummalı çalışması devam ediyor.