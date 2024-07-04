Bursa'da 4 katlı binada yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

04 Temmuz 2024 06:53 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 06:53

Sobalar yakıldı, kombiler açıldı... 81 il sıcaktan kavrulurken onlar üşüyor

Sobalar yakıldı, kombiler açıldı... 81 il sıcaktan kavrulurken onlar üşüyor

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde yangın meydana geldi. 4 katlı binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Alevlerden dolayı aşağı inemeyen 3 kişi mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

7 KİŞİYİ HASTANELİK OLDU

Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, binada oturan 7 kişi dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis, yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.