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Bursa'da 4 katlı binada yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Temmuz 2024 06:53 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 06:53
Bursa&#039;da 4 katlı binada yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastanede tedaviye alındı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde yangın meydana geldi. 4 katlı binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Alevlerden dolayı aşağı inemeyen 3 kişi mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

7 KİŞİYİ HASTANELİK OLDU

Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, binada oturan 7 kişi dumandan etkilendi. 

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis, yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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