Bursa’da 5 kişi 1 kişiye daldı! O anlar kamerada
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ekim 2024 12:11 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 12:13
Bursa’da borç meselesi yüzünden cadde ortasında buluşan iki kişi, sözlü tartışmanın ardından yumruklarla birbirine saldırdı. Taraflardan birinin yakınları da kavgaya girince, genç adam yere yatırılarak tekme-tokat dövüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Hoca Hasan Mahallesi’nde yaşanan olayda; borç yüzünden karşı karşıya gelen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
O ANLAR KAMERADA
Taraflardan birinin arkadaşlarının müdahalesiyle genç yere düşürüldü ve tekme ile yumruklarla darp edildi. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı, o anlar saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı