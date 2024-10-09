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Bursa’da 5 kişi 1 kişiye daldı! O anlar kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ekim 2024 12:11 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 12:13

Bursa’da borç meselesi yüzünden cadde ortasında buluşan iki kişi, sözlü tartışmanın ardından yumruklarla birbirine saldırdı. Taraflardan birinin yakınları da kavgaya girince, genç adam yere yatırılarak tekme-tokat dövüldü.

Bursa​'nın Osmangazi​ ilçesinin Hoca Hasan Mahallesi’nde yaşanan olayda; borç​ yüzünden karşı karşıya gelen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada - 1. Resim

O ANLAR KAMERADA

Taraflardan birinin arkadaşlarının müdahalesiyle genç yere düşürüldü ve tekme ile yumruklarla darp edildi. Kavga​, çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı, o anlar saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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