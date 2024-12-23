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Bursa'da akılalmaz olay! 2 kardeş çamaşır suyu içti

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Aralık 2024 10:51 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 10:52
Bursa&#039;da akılalmaz olay! 2 kardeş çamaşır suyu içti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen akılalmaz olayda 3 yaşındaki Miray ve 1 yaşındaki kardeşi Mina, yerde buldukları çamaşır suyu dolu şişeyi açıp içince fenalaştı. Durumu fark eden aile hemen hastaneye götürdü. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Akılalmaz olay Bursa'da meydana geldi. Gece  22.00 sıralarında yaşanan olayda 3 yaşındaki Miray S. Ve 1 yaşındaki kardeşi Mina Hatice S., yerde buldukları çamaşır suyu dolu şişeyi açtılar. İçindeki çamaşır suyunu içen kardeşler fenalaştı.

Bursa'da akılalmaz olay! 2 kardeş çamaşır suyu içti - 1. Resim

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Baba Mervan, çocuklarını özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocuklar, çocuk Servisine yatırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocukların çamaşır suyu içip hastanelik olmalarının ardından Jandarma komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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