Bursa'da bir garip olay! Çaldığı araçla 2 gün gezdi, yakıtı bitince bırakıp kaçtı

16 Aralık 2024 01:59 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 02:34

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gün önce çalınan otomobil terk edilmiş vaziyette bulundu. Aracın yakıtının bitmesinin ardından hırsızlık şüphelisi tarafından terk edildiği öğrenildi.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. 2 gün önce Muhammet T., kendine ait otomobilini Hamidiye Mahallesi​ Esen Sokak üzerindeki evinin önüne park etti. Bir süre sonra araç henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından düz kontak yöntemiyle çalındı. Araçla 2 gün boyunca gezen şüpheli, yakıtı biten aracı Orhaniye Mahallesi Mehter Sokak üzerinde terk edip kaçtı.

ŞANS ESERİ ARAÇ BULUNDU

Aracını şans eseri gören otomobil sahibi durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemenin ardından aracı sahibine teslim etti.

Olayın faillerinin bulunması için çalışma başlatıldı.